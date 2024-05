Pirates, mentalità vincente: archiviato il girone con sei vittorie

Grugliasco. Che Pirates 1984 contro Reapers Torino si sarebbe dimostrata una partita da veri amanti del football americano si era capito già studiando il “warm up” nel pre gara. Entrambi i roster carichi a mille e concentrati al massimo per la battaglia che sarebbe scoppiata di li a poco. Andiamo con ordine.

Grugliasco, ore 21, 9 gradi e cielo plumbeo con pioggerella inglese quasi fastidiosa per i giocatori sul gridiron. I padroni di casa in jersey blu sono alla ricerca del gran colpo, battere ed agguantare in vetta al girone C i pirati, saliti in Piemonte con la loro color rush “total White”.

