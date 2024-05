Rapallo: il no del Consiglio di Stato ai Bagni San Michele

Con una sentenza per molti scontata, il Consiglio di Stato ha detto no alla società che ha in concessione i Bagni San Michele a Rapallo. Dal tribunale amministrativo romano è giunto un no ad una proroga della concessione che la giovane società concessionaria aveva chiesto. Dovrà partecipare alle gare che ormai appaiono inevitabili e che probabilmente premieranno i concorrenti che dimostreranno soprattutto una lunga esperienza nel settore, garanzia di una buona gestione in sicurezza.

Sempre che il Comune, che in passato aveva cercato di ottenere la concessione di quel tratto di litorale per riequilibrare la percentuale tra spiagge libere e in concessione a privati, chieda al demanio di liberalizzare quella spiaggia. A tale proposito la decisione sarà presa dalla prossima amministrazione comunale.

