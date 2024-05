Salvatore Esposito non abbassa l’asticella: “Ora servono cuore e agonismo”

Cuore e anima dello Spezia, dopo il successo contro il Palermo Salvatore Esposito commenta la prestazione della squadra di D’Angelo: “Volevamo vincere a tutti i costi. Era fondamentale, abbiamo approcciato bene e abbiamo dimostrato quanto siamo attaccati alla maglia e all’obiettivo. Oggi andavano messe in campo quelle caratteristiche che servono, agonismo, cuore. Ora abbiamo due battaglie dove dobbiamo alzare l’attenzione per raggiungere il prima possibile l’obiettivo”, spiega il 10.

Una prestazione di altissimo livello per il centrocampista spezzino, che per due volte ha messo in porta i compagni e nel mezzo ha sempre battagliato: “Mi sono messo a disposizione della squadra, come i compagni. Oggi è stata evidenziata la prestazione della squadra, che è la cosa più importante. Ora servirà tanto cuore, agonismo e voglia di raggiungere l’obiettivo. Abbiamo queste caratteristiche, ci serviranno anche i nostri tifosi”, conclude.

