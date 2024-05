Sampdoria, Pirlo: “Testa alla Reggiana, sarà decisiva e ci saranno Eriksson e tantissimi tifosi”

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Il Lecco non ha regalato nulla, era senza obiettivi e quindi era senza pressioni. Il campo era piccolo e in sintetico, su cui non è facile giocare quando non si è abitutati.

“Una vittoria di squadra, di chi è partito dall’inizio e di chi è subentrato dalla panchina. I subentrati hanno messo la giusta energia pur essendo stati fuori per tante partite. Benedetti, Pedrola e De Luca hanno avuto un bell’impatto sulla partita dando una spinta in più alla squadra. Conosciamo bene le loro qualità. Hanno avuto parecchi infortuni ma ora speriamo di goderceli.

» leggi tutto su www.genova24.it