Sci di fondo on the beach, ci sarà anche il campione Corrado Barbera

Laigueglia. Ci sarà anche un plurimedagliato all’edizione 2024 di Sci di fondo on the beach, la manifestazione ludico sportiva in programma sabato 4 maggio sulla spiaggia di Laigueglia. Si tratta di Corrado Barbera, uno specialista del “circo bianco”. Originario di Cuneo e attivo dal novembre del 2018, Barbera ha esordito in Coppa Europa il 17 dicembre 2020 in Val di Fassa in slalom speciale (33º) e ai Mondiali juniores di Sankt Anton am Arlberg 2023 ha conquistato la medaglia d’oro nello slalom speciale e nella combinata a squadre; ha debuttato in Coppa del Mondo il 19 marzo 2023 a Soldeu in slalom speciale (18º). «Un campione a 360 gradi che ci onorerà per la sua presenza insieme ad altre due campionesse dello sport di montagna: Alessandra Merlin per lo sci alpino e Elisa Brocard per lo sci di fondo», dice Marco Dottore, organizzatore della manifestazione e responsabile dell’Agenzia Eccoci di Alassio.

Tutto pronto dunque per il grande evento che si svolgerà in uno dei Borghi più belli d’Italia. Lo “Sci di fondo on the beach”, è una spettacolare manifestazione che ogni anno incanta il pubblico che segue con entusiasmo le sfide sul litorale laiguegliese. «Quella di quest’anno – prosegue Marco Dottore – è un’edizione davvero speciale: sancirà il gemellaggio con un’altra manifestazione “Tra mare e cielo”, il trail memorial Marco Foschi in programma domenica 5 maggio, sempre a Laigueglia. Non mancheranno poi le curiosità e le novità a cominciare dalla partnership con la testata Fondo Italia». Ai nastri di partenza ci saranno moltissime squadre, tra queste anche dal Lazio come la squadra di Subiaco Roma e e quella aggiuntasi di recente della Valle Stura. «Quella in programma sabato 4 maggio – continua Marco Dottore – sarà una edizione all’insegna della solidarietà e dell’inclusività con la partecipazione dello sci club Prali Special Olympics. L’evento, come sempre, sarà a carattere ludico-sportivo e anche quest’anno vedrà sfidarsi sulla spiaggia compagini provenienti da diverse località sciistiche, ma anche team locali che faranno di tutto per difendere l’onore della propria bandiera».

