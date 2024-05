Viaggio della Memoria, Aned Savona-Imperia: “Rendere omaggio alle vittime del nazifascismo”

Savona. Si svolgerà dal 2 al 6 maggio 2024 il Viaggio della Memoria organizzato dalla Sezione ANED (Associazione Nazionale ex deportati nei campi nazisti) di Savona-Imperia che vedrà la partecipazione degli studenti degli Istituti Superiori delle due provincie vincitori del Concorso ANED 2024.

Come negli scorsi anni, gli studenti hanno realizzato numerosi elaborati sulla tematica della deportazione politica e razziale: in particolare, quest’anno è stato chiesto ai partecipanti di sviluppare delle ricerche specifiche sulla presenza e il trattamentodegli artisti ebrei nei campi; sulla deportazione politica in seguito agli scioperi del marzo 1944; e sull’operazione T4, lo sterminio dei malati fisici e psichici e dei disabili (in particolare di chi soffriva di sindrome di Down) avvenuto tra il 1939 e il 1941 per opera dei medici delle SS, tragedia che ebbe il suo centro principale nel Castello di Hartheim.

