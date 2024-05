Amministrative 2024, ecco i 12 candidati e il programma elettorale della lista “Vado, Prima!”

Vado Ligure. La lista “Vado, Prima!” supportata dal centrosinistra che vede come candidato sindaco Fabio Gilardi scende ufficialmente in campo. Infatti oggi, 2 maggio, a poco più di un mese dalle elezioni è stata presentata, presso i bagni Daubaci, la lista dei 12 candidati tra giovani e alcuni vecchi compagni di squadra.

“Abbiamo lavorato parecchio in questi mesi, ringrazio tutti – esordisce l’ex vicesindaco della giunta guidata da Monica Giuliano- un grande gruppo di persone che ha lavorato con me i questi mesi che ha cercato di costruire una proposta sia di persone che di idee. Vogliamo avere una nuova visione per la nostra Vado Ligure”.

» leggi tutto su www.ivg.it