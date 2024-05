Daniele Silvestri e Nada tra i protagonisti di LericiLive, palco diviso tra Rotonda Vassallo e la novità Marinella

Alle porte a Lerici un’altra estate di appuntamenti, tra cui quelli di LericiLive, rassegna pronta a tornare a cavallo tra luglio e agosto. Cinque spettacoli in tutto; due, in Rotonda Vassallo, saranno gratuiti e vedranno sul palco la comica Francesca Reggiani e il cantautore Daniele Silvestri. Le altre tre serate (a pagamento, biglietti in vendita su TicketOne) si terranno invece, novità di quest’anno, alla Marinella di San Terenzo, con il mare come sfondo e la spiaggia come platea: protagonisti Arianna Porcelli Safonov, Nada e Giovanni Vernia. I dettagli saranno disponibili entro qualche settimana sul sito lericicoast.it

