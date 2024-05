Fentanyl, la “droga degli zombi”: primo sequestro in Italia. Bassetti: “Uccide più dell’eroina”

Liguria. Allerta massima nel nostro paese dopo che, nei giorni scorsi, in una dose di eroina sequestrata dalle forze dell’ordine è stata trovata traccia di fentanyl, l’oppioide sintetico che sta letteralmente devastando alcune periferie urbane degli Stati Uniti e che viene anche chiamata la “droga degli zombi” per gli effetti devastanti che ha sulle persone. La scoperta è avvenuta a Perugia, dove una dose di eroina sequestrata alcune settimane fa è risultata contenere tracce di fentanyl per il 5%.

Il fentanyl è un farmaco oppioide sintetico simile alla morfina, ma fino a 100 volte più potente. Viene utilizzato in ambito medico per alleviare i dolori intensi, soprattutto in pazienti terminali o sottoposti a interventi chirurgici. La notizia ha fatto scattare l’allerta da parte del Ministero della Salute e del Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D), che hanno informato le forze dell’ordine e le autorità competenti su tutto il territorio nazionale.

» leggi tutto su www.ivg.it