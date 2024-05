La Letimbro il prossimo anno giocherà ancora in Prima Categoria. Molinari: “Dato tutto, salvezza dedicata a Giusto e Rossetti”

Savona. Una gioia immensa al termine di una vera e propria battaglia durata 120 minuti. Domenica pomeriggio presso l’impianto sportivo “Augusto Briano” la Letimbro ha festeggiato la salvezza pareggiando 2-2 contro la Rossiglionese.

Ad indossare la fascia di capitano per i gialloblù posizionandosi al centro della difesa è stato Giovanni Molinari, vero e proprio veterano della formazione guidata da mister Maurizio Oliva il quale al termine del match ha dichiarato: “Oggi siamo riusciti a rimettere in campo quella grinta e quel carattere che ci avevano portato a fare tanti punti nel girone d’andata. Ci siamo salvati in stile Letimbro mettendo in campo il cuore e la passione. Magari non avremo giocato il calcio migliore, ma abbiamo dato davvero tutto”.

» leggi tutto su www.ivg.it