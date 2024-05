Missioni a Miami per i Lions spezzini. Otto soci del Lions club Vara Sud, guidati dal presidente Federico Maffei, saranno in Florida per una serie di iniziative, in programma dal 6 all’11 maggio, volte a promuovere la cooperazione internazionale e offrire aiuto alla comunità locale. Obiettivo primario della missione, sarà la firma di un gemellaggio con il Lions Club Miami Springs, con il quale collaboreranno attivamente per portare avanti numerose attività di servizio. Tra queste, preparare e distribuire 250 porzioni di lasagne al pesto ai senzatetto di Miami o ancora la conduzione della conferenza in lingua inglese “Art Decò: un viaggio da La Spezia a Miami”, nel corso della quale sarà presentato il libro Novecento. Architetture spezzine, pubblicato dal Lions Club Vara Sud, oltre 100 pagine in italiano e inglese, arricchite da fotografie e didascalie dettagliate.

I Lions spezzini inoltre supporteranno le consuete attività di servizio del Club di Miami, collaborando attivamente alla consegna porta a porta di pacchi di generi alimentari ai bisognosi, e parteciperanno a selezione, raccolta, pulizia e verifica metrica di occhiali usati provenienti da tutto lo Stato della Florida. Al rientro dalla missione, il Lions Club Vara Sud donerà in Italia ai più bisognosi, ben 12.000 paia di occhiali usati, igienizzati e suddivisi per grado di correzione, in singole buste. “Gli sforzi del Lions Club Vara Sud per promuovere il bene comune e la solidarietà internazionale sono un esempio luminoso di come la collaborazione e l’impegno possano cambiare le vite delle persone nel mondo intero”- il commento del presidente Maffei.

L’articolo Lions spezzini cucinano lasagne al pesto per i senzatetto di Miami proviene da Città della Spezia.

