Mazzetta, Cerri e Guercio senza corrente elettrica: colpa del maltempo e delle piante cadute

Interruzioni sulle linee di media e bassa tensione sulle reti dell’energia elettrica. I tecnici di E-Distribuzione sono al lavoro per cercare di ripristinare i guasti in corso. In particolare, nel quartiere di Mazzetta e in Via Severino Ferrari alla Spezia i guasti sono sulla bassa tensione ed entro un’ora dovrebbero essere sistemati. A Lerici e a Cerri di Arcola, il guasto si è verificato sulla linea di media tensione per la caduta di alcune piante cadute da aree private. E-distribuzione deve installare, in entrambe le aree, due Generatori che sono già commissionati. La previsione di chiusura del guasto dovrebbe avvenire entro le 15. Le tempistiche potrebbero variare in base al quadro meteorologico. Qui è consultabile la mappa in continuo aggiornamento. In totale le utenze rimaste senza luce sono più di 200.

