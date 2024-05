Npsg Trading Logistic, Bartolini: “Stagione importante, sono cresciuto tanto”

La Nuova Pallavolo San Giovanni continua a giocare e vincere. Nell’undicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B di volley ha battuto per 3 a 0 la quarta forza del campionato: Yaka Malnate. Tra i protagonisti della trasferta nel varesotto, il giovane centrale Diego Bartolini.

“La stagione alla Spezia mi è servita per crescere sotto ogni punto di vista, come persona e giocatore”, ha dichiarato Bartolini. Classe 2005, il pallavolista spoletino ha mosso i primi passi nelle giovanili della Marconi Monini. Le successive tappe di carriera lo hanno portato prima alla Sir Perugia, con la quale ha esordito a 15 anni in Serie B, e alla Italchimici Foligno, poi in riva al Golfo dei Poeti. “Devo ringraziare coach Luigi Parisi e tutti i compagni: mi hanno insegnato molto – ha continuato –. È importante sottolineare il rapporto che si è creato tra di noi, anche al di fuori del campo. Ciò ha contribuito a una crescita della squadra nell’arco dell’annata”.

