Sanità, il Governo ritratta: gli ospedali potranno acquistare prestazioni dai loro medici

Liguria. Alla fine il Governo darà ragione alla Liguria, almeno in parte. Le aziende sanitarie potranno acquistare dai propri medici prestazioni sanitarie in regime di libera professione intramuraria per abbattere le liste d’attesa. Era una delle norme che la Regione Liguria aveva varato nell’ultima sessione di bilancio, impugnata poi dal Consiglio dei ministri che l’aveva giudicata “inapplicabile”. E ora lo stesso esecutivo, secondo le ultime indiscrezioni, si appresta a vararla tra le misure per far fronte alla crisi della sanità pubblica.

“Abbiamo fatto bene a eccepire quanto di nostra competenza e quindi a decidere di non modificare la legge andando in contenzioso, visto che il Governo, pur avendo impugnato per coerenza nazionale, va nella direzione che la Liguria ha indicato in anticipo. Quindi riteniamo che sia il riconoscimento della bontà della nostra decisione”, commenta il presidente ligure Giovanni Toti che aveva escluso di fare marcia indietro sfidando il giudizio della Corte costituzionale.

