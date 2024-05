Sanità ligure, triplicate le risorse ai privati per l’ortopedia: “Così fermiamo le fughe fuori regione”

Liguria. Un’iniezione complessiva da 21,5 milioni di euro alle strutture private accreditate per riportare in Liguria almeno una parte dei pazienti che vanno a farsi operare fuori regione. Dopo la diagnostica per immagini e la cardiochirurgia la Regione è pronta a varare il pacchetto più sostanzioso, quello delle prestazioni di ortopedia chirurgica: “Domani andrà a gara – annuncia il presidente Giovanni Toti durante il punto stampa settimanale Giovanni Toti -. Con più di 25 milioni di euro tra budget in pancia alle aziende e risorse aggiuntive, forse è il piatto più forte di questa politica di incremento delle prestazioni”.

Più in dettaglio, ai 7,1 milioni già deliberati l’anno scorso per l’acquisto di prestazioni dai privati si aggiungono 14,4 milioni (più del 200%) del piano straordinario che la Regione finanzierà in pratica con le nuove risorse derivanti dal riparto del fondo sanitario nazionale. Oltre a questi soldi le aziende del servizio sanitario regionale avranno a disposizione altri 10,7 milioni di euro. “L’obiettivo – spiega il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi – è arrivare a 90-100 milioni di produzione complessiva“.

» leggi tutto su www.ivg.it