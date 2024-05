‘Santa’: “Sosta senza ticket esposto, i residenti non possono controllare”

“Una presa in giro travestita da innovazione, oltre che un’incombenza in più per i cittadini”. Il commento è stato raccolto fuori dal municipio di Santa Margherita Ligure: a parlare era un anziano residente che era appena andato a chiedere aiuto per compilare al computer la nuova normativa riguardante i permessi di sosta riservati ai residenti. Dall’8 aprile la Polizia Locale non rilascia più i nuovi permessi. Nel frattempo dal canto suo la lista “Uniti per Santa – Caversazio sindaco” promette parcheggi gratuiti riservati ai residenti h24.

“Io, come molti della mia età, non ho un computer a casa – ha spiegato l’anziano in coda – Certo, ho il cellulare come tutti: ma non è così facile fare pratiche complesse con un telefonino. Senza considerare che gli anziani non ci vedono bene e lo schermo del telefono è piccolo”.

