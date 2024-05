Skymetro, depositato il ricorso al Tar per bloccare il progetto: “Trovati 15 punti critici”

Genova. È stato presentato il ricorso al Tar contro lo Skymetro, la linea di metropolitana sopraelevata che dovrà collegare Brignole e Molassana, in prospettiva fino a Prato. A notificarlo è stata Legambiente nazionale, in collaborazione e per conto del comitato Opposizione Skymetro – Val Bisagno sostenibile, tramite lo studio legale dell’avvocato genovese Maurizio Barabino.

Con questa azione legale si chiede l’annullamento di due atti ufficiali del Comune di Genova e di uno della Regione Liguria, in particolare la determinazione di chiusura di conferenza dei servizi (che approva di fatto il progetto di fattibilità tecnico-economica), il decreto della Regione Liguria che dichiara la compatibilità ambientale dell’opera al termine della procedura di Via e la delibera di Tursi che appone il vincolo preordinato all’esproprio su alcune proprietà private interessate dalla realizzazione dell’opera.

