Stop alle curve di Buonviaggio, apre il bypass per completare la Variante

I 700 metri di curve tra Isola e il “passo” di Buonviaggio sostituiti da 400 metri di una salita quasi rettilinea con pendenza del 10%. E’ aperta la nuova bretella lungo la statale 330 proprio al confine tra il territorio comunale della Spezia e quello di Vezzano Ligure. Sarà attiva per almeno un anno e servirà per il completamento dello stralcio A della Variante Aurelia, tratto affidato all’impresa ICI Italiana Costruzioni Infrastrutture spa per un investimento di oltre 57 milioni di euro.

Oggi l’inaugurazione della nuova strada temporanea, che sarà poi inglobata nel percorso definitivo a partire dal 2026. “Una dimostrazione della volontà di finire l’opera – ha detto il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi -. Opera fondamentale per la Spezia che è stato molto complicato riprendere dopo che i cantieri si erano fermati. Il nostro Paese ha disperatamente bisogno di viabilità alternative ridondanti, nel momento in cui il cambiamento climatico procura interruzioni delle strade. Questo progetto è stato modificato per avere un bypass che permetterà di non premere sui residenti durante l’attività di cantiere”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com