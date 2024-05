Sturla, tornano i concerti all’ora dell’aperitivo con la rassegna “Circuito in musica”

Genova. “Circuito in musica” torna a Sturla con i concerti all’ora dell’aperitivo. La terza edizione della rassegna di concerti organizzati da Circuito a cura di Romina Mognol, inizia il 9 maggio 2024 nell’area dei Giardini sul depuratore di Sturla e prosegue nei tre giovedì successivi, sempre alle ore 19. Jazz, blues, rock, bossa nova e surf sono i generi che si potranno ascoltare in questo primo mese di programmazione, iniziando con la festa della Macaja Parade per proseguire con il sound di Bad Tales, Dois Mais Um e Arselle. Un appuntamento ormai consolidato che trasforma la piazza verde affacciata sul mare (via del Tritone) in un club all’aria aperta, dove ascoltare musica dal vivo, cantare, ballare e stare in compagnia sorseggiando un aperitivo servito dal Bistrot. L’area, frequentata durante tutto l’anno, è stata riqualificata e attrezzata da Circuito e con la buona stagione offre un programma di intrattenimento che dal 7 giugno comprenderà l’arena cinematografica di cui presto sarà annunciato il programma.

Gli aperitivi in musica iniziano giovedì 9 maggio alle 19.00 con la Macaja Parade di Gianluca De Pasquale (pianoforte e voce), Simone Dabusti (tromba), Simone Cosso (chitarra) e Andrea Tassara (batteria). La maccaja è il clima in cui si è immersi a Genova quando è invasa dallo scirocco, il vento caldo che soffia su questo viaggio musicale. Basta lasciarsi trasportare per attraversare idealmente il mare seguendo una scia che porta fino alla culla della musica afroamericana: New Orleans. La Macaja Parade nasce a Genova nel 2020 con l’intento di rivisitare i suoni e i ritmi sincopati delle parate festose e colorate a cui chiunque può unirsi. Un’atmosfera e una sonorità che sono state trasferite a Genova grazie alla band che propone un repertorio tra il New Orleans Jazz e il Jump Blues. Macaja Parade è stata invitata alle scorse due edizioni del Jazzmi a Milano e ha registrato due EP, “Apollo Session” e “Fruit Punch”.

