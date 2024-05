“Senza dubbio il terzo lotto dell’Aurelia Bis rappresenta un’opera strategica per La Spezia e deve diventare un’occasione importante per dare occupazione ai lavoratori del territorio. Nell’incontro che abbiamo avuto oggi con l’azienda per la contrattazione di anticipo e contemporaneamente abbiamo chiesto l’applicazione della clausola sociale quando si dovrà procedere alle assunzioni. E chiediamo una sinergia con gli enti bilaterali del territorio: Cassa Edile, Scuola Edile e Comitato Paritetico territoriale perché ci sia rispettivamente l’applicazione del contratto dell’edilizia, la formazione anche per i giovani disoccupati e il rispetto di tutte le norme sulla sicurezza. Anche a La Spezia si sono sentiti gli effetti negativi dopo lo stop del Superbonus , per questa ragione bisogna dare risposte concrete al nostro comparto dal punto di vista occupazionale. E sono certo che l’assessore Giampedrone che ha sempre dimostrato sensibilità e attenzione verso il tema del lavoro saprà aiutarci anche questa volta”. Lo afferma in una nota Andrea Tafaria, segretario della Filca Cisl Liguria, la federazione degli edili del sindacato.

L’articolo Terzo lotto Variante, Tafaria: “Abbiamo chiesto all’azienda l’applicazione della clausola sociale per assumere i lavoratori del territorio” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com