Da Trebiano a Solaro la prima “Camminata del cuore”. E Tive6 lancia con il 118 un progetto di formazione su defibrillatori

Giovedì scorso la Sala multimediale “Matteo Tivegna” della Centrale Enel ha visto la presentazione, da parte del comitato promotore Tive6, di Uisp La Spezia e dello Spezia Calcio, delle prime due tappe del progetto “Le Camminate del Cuore”, titolo che prende spunto dal successo di “Hertz to Hearth Village 2023”, campagna che ha permesso la donazione di un’apparecchiatura Dae in undici borghi della nostra provincia, tra cui tutti e quattro i borghi coinvolti nella camminata di domenica mattina. L’iniziativa è stata promossa per proseguire quel percorso di solidarietà e continuare la raccolta fondi finalizzata alle prossime donazione in altri borghi spezzini.

Il primo appuntamento, rivolto ai bambini delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie inferiori dei comuni di Arcola e di Lerici, si terrà domenica 5 maggio con partenza alle ore 9:30 dal borgo di Trebiano, raggiungibile anche grazie alla disponibilità di un bus navetta con partenza alle ore 8:30 da Romito Magra. La camminata attraverserà Cerri e Pugliola per terminare a Solaro, al Circolo Arci. A Pugliola l’itinerario si divide in due percorsi, uno diretto verso Solaro (circa 4 km) ed un altro che invece per arrivare alla meta scende verso la Venere Azzurra per poi risalire da San Terenzo (circa 7 km). Presenti tre punti ristoro (Cerri-Pugliola-Venere azzurra) grazie alla donazione dei prodotti di Coop Liguria. A fine camminata l’Arci Solaro organizzerà una spaghettata per i partecipanti. Ad ogni iscritto alla camminata (1 euro bambini e 5 euro adulti) verranno donati un bracciale ed un numero di pettorina per ricordare la sua partecipazione a questa giornata di solidarietà attiva. Lo Spezia Calcio, a sostegno della raccolta fondi che sarà effettuata nel corso della camminata, metterà a disposizione per gli under 14 i biglietti in Curva Piscina nell’ultima giornata di campionato (Spezia – Venezia), che saranno messi in palio in un’apposita lotteria organizzata da TIVE6.

La seconda tappa si svolgerà nel comune della Spezia il prossimo venerdì 10 maggio con partenza alle ore 9:00 dal borgo di Marola ed arrivo in mattinata nel borgo di Campiglia, recentemente oggetto della donazione del defibrillatore di “Hertz to Hearth Village”. Protagonisti i bambini della scuola d’infanzia e primaria “Mameli” di Marola, oggetto di donazione di un’apparecchiatura DAE nel 2019 da TIVE6, la quale sarà messa all’esterno della scuola in un’apposita TECA riscaldata, per permetterne l’utilizzo anche agli abitanti del borgo; promotrice dell’iniziativa l’APS Popolare Marola.

Nella presentazione di giovedì scorso grande attenzione ha ricevuto “La sCarica dei 118”, nuovo progetto di TIVE6 e 118 finalizzato alla formazione certificata per l’utilizzo del DAE di almeno 118 nuovi operatori nella nostra provincia con l’obbiettivo di accompagnare l’aumento delle installazioni delle apparecchiature DAE con l’aumento delle persone certificate all’utilizzo del defibrillatore.

L’ambizioso obbiettivo far sì che, attraverso un’apposita App da installare sul cellulare personale, in caso di emergenza, il 118 possa, in base alla mappatura dei defibrillatori installati e dei soccorritori rintracciabili più vicini, come ha spiegato il direttore del 118 dott. Fabio Ferrari, attivare un soccorso più celere e ridurre i tempi di intervento, riduzione che riveste una straordinaria importanza sulla buona riuscita del soccorso.

All’incontro sono intervenuti:

Nicolò Maracci e Paolo Musetti per TIVE6

Diana Battistini per UISP La Spezia

Marco Mancinelli per lo Spezia Calcio

Tiziana Cattani per Coop Liguria

Vincenzo Cenci Direttore P.P. Enel La Spezia

Fabio Ferrari Direttore 118 La Spezia

Tiziano Battaglini Pubblica Assistenza La Spezia

Gianluca Bucchioni Croce Rossa La Spezia

Carlo Canese Pubblica Assistenza Romito Magra

Miriam Paleari APS Popolare Marola

Bertella Matteo Volontari Trebiano

Laura Torracca Assessore Pubblica Istruzione Comune di Lerici

Sara Luciani Assessore Pubblica Istruzione Comune di Arcola

Giulio Guerri Assessore alle Politiche Sanitarie del Comune della Spezia

