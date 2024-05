Estate spezzina, il Comune stima una spesa di 450mila euro. L’Autorità di sistema portuale stanzia un contributo di 30mila

Trentamila euro per sostenere l’organizzazione degli eventi che animeranno l’estate spezzina. Li ha messi a disposizione l’Autorità di sistema portuale a valle della richiesta di contributo avanzata nelle scorse settimane dal Comune della Spezia, che stima una spesa di circa 450mila euro per l’intera programmazione degli eventi estivi.

Il finanziamento messo sul piatto da Via del Molo a sostegno dell’attività di Piazza Europa è giustificato dal fatto che viene ritenuto funzionale alla promozione e allo sviluppo delle attività marittimo/portuali e al potenziamento del sistema portuale di competenza in quanto l’estate 2024 organizzata dal Comune della Spezia ha tra i suoi obiettivi prioritari quello di “offrire ai crocieristi, turisti e visitatori del territorio un soggiorno di qualità, caratterizzato quest’anno dalla proposta di eventi che si svolgeranno di nuovo in presenza, prevalentemente nel centro città” e ritenuto che la valorizzazione del territorio del Golfo della Spezia è strumentale allo sviluppo dell’attività commerciale e crocieristica dei porti della Spezia e Marina di Carrara.

