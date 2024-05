Generazione Disagio porta “CAPITALISM* – Un problema che riguarda tutt*” a Fivizzano

Direttamente da Zelig, arriva a Fivizzano al Teatro nelle Foglie lo spettacolo CAPITALISM* – Un problema che riguarda tutt*, di Generazione Disagio. Andrà in scena sabato 4 maggio alle ore 20.30 nel teatro-tenda riscaldato, anticipato da un apericena a cura del FoodTruck spezzino Roba da Matti.

Enrico Pittaluga e Graziano Sirressi (autori assieme a Carlo Bassetti) si alternano in un monologo comico a due voci che parte da un interrogativo fondamentale: può esistere un nuovo modello di società o l’unica via è il Capitalismo? Un esperimento di contaminazione col genere stand up comedy che alterna satira, flusso di pensieri e momenti più teatrali, con cambi di costume e di scene. Consigliato a partire dai 14 anni.

INFO

https://www.teatronellefoglie.com/primaveranellefoglie

