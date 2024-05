Provincia. Nella seconda settimana di maggio ricorre, come ogni anno, la Giornata internazionale dell’Infermiere, in concomitanza con la nascita di Florence Nightingale, fondatrice delle Scienze infermieristiche moderne.

In tale circostanza, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Savona (OPI) e ASL 2 propongono un evento, aperto alla cittadinanza per far conoscere la professione infermieristica, al di fuori dei consueti contesti di cura e di assistenza.

» leggi tutto su www.ivg.it