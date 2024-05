Il Teatro dell’Ortica chiude la stagione, uno spettacolo e un convegno dedicati alla Cura

Genova. Un doppio appuntamento per chiudere l’anno teatrale e preparare il cammino per i prossimi mesi e i prossimi anni. Questo il senso dei due eventi organizzati al Teatro dell’Ortica di Genova per il prossimo fine settimana, per chiudere la stagione teatrale Equinozi.

“Chiudiamo il ricco calendario di Equinozi così come lo abbiamo iniziato – spiega Mirco Bonomi, fondatore e presidente di Fondazione Anna Solaro Teatro dell’Ortica – e lo facciamo con ‘Ho messo gli stivali gialli”, il reading teatrale ispirato al libro di Anna e con un convegno pensato per coinvolgere i cittadini, associazioni e istituzioni in una riflessione comune sul tema della malattia, della cura e della salute”.

