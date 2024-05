In Camera di Commercio evento di lancio del progetto ‘Smart Twin Transition’

Entra nel vivo il progetto Smart Twin Transition con l’evento di lancio previsto il prossimo 10 maggio in sala Marmori (a partire dalle 11) nella sede spezzina della Camera di Commercio Riviere di Liguria. Il progetto, che rientra nella programmazione Interreg Maritime IT- FR 2021- 2027, vede capofila l’Azienda Speciale Riviere di Liguria, con i partner: Promocamera, l’azienda speciale della Camera di Commercio di Sassari – Nord Sardegna, la Camera di Commercio del Var, la Camera di Commercio e Industria della Corsica, la Fondazione ISI e la Fondazione Campus. Smart Twin Transition realizzerà degli strumenti innovativi (basati su AI e altre tecnologie digitali) per supportare le imprese della filiera turistica nella loro transizione digitale e green. Il progetto intende così contribuire a rendere l’area transfrontaliera marittima più attrattiva e improntata ad una modernizzazione intelligente e sostenibile. Nel corso del progetto si lavorerà sugli strumenti esistenti di finanziamento della doppia transizione delle imprese turistiche per farli convergere verso un modello standard condiviso (bando tipo) da testare con azioni pilota che prevederanno l’erogazione di appositi voucher. L’evento di lancio è aperto al pubblico e sarà fruibile sia in presenza che con un collegamento a distanza.

