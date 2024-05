La lettera di Giacomazzi: “Gli allagamenti sono un monito: servono alternative all’auto, nulla di peggio di una seconda strada per Porto Venere”

L’evento alluvionale che ha recentemente bloccato la strada per Porto Venere ha riproposto il tema della mobilità nel nostro Golfo e più in generale a livello della conurbazione Spezia – Ceparana – Santo Stefano – Sarzana – Ortonovo, ormai quasi un continuum urbanistico che pone, oltre al problema del consumo di suolo, per l’appunto anche quello dei trasporti.

Nel presentare la bretella del Buonviaggio il viceministro Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, plenipotenziario della Lega in Liguria, ha parlato della necessità di una viabilità “ridondante” come forma di “adattamento” ai cambiamenti climatici. Vuol dire che, visti gli eventi meteorici estremi sempre più frequenti, per andare da A a B non ci può essere un’unica strada, ma almeno una seconda da poter utilizzare in caso di interruzione della prima.

