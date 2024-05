Lavoro, stabile il numero delle imprese nel primo trimestre 2024: in flessione agricoltura e commercio, tengono costruzioni e servizi

Savona. Meno imprese agricole e commerciali. Stabili servizi e costruzioni. Queste alcune delle evidenze che emergono dall’analisi della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati Movimprese che fotografa l’andamento demografico delle imprese della provincia di Savona nel primo trimestre 2024. Con 28.695 imprese registrate al 31 marzo 2024, il saldo tra iscrizioni e cessazioni risulta sostanzialmente in linea con lo stesso periodo dello scorso anno (21 unità in meno pari a -0,07% in termini percentuali), in presenza di uno scenario economico di incertezza dovuto alla preoccupante situazione internazionale.

Il confronto tra le iscrizioni e le cessazioni del primo trimestre 2024 con quelle del primo trimestre 2023, evidenzia infatti come, in valori assoluti, si sia registrato un aumento nel numero delle iscrizioni (dalle 543 nuove aperture del primo trimestre 2023 si è infatti passati alle 585 dell’analogo periodo 2024) a cui è corrisposta una diminuzione delle cessazioni (dalle 670 cessazioni non d’ufficio del 1° trimestre 2023 si è passati alle 606 dei primi tre mesi dell’anno in corso).

