Prosegue la riorganizzazione di Forza Italia a Sarzana. Terminato il tesseramento 2023 con oltre 100 nuovi iscritti, il Coordinatore cittadino Stefano Vinchesi ha infatti nominato la commercialista Federica Sarteschi responsabile del dipartimento Economia. Non solo, in questi giorni il Segretario Regionale di Forza Italia Giovani, Davide Longordo ha nominato il giovane studente universitario Renato Hoxha a Segretario cittadino di FI Giovani – Sarzana.

“Le tante adesione e il clima positivo che si respira attorno al partito ci fa ben sperare – dichiara il Coordinatore cittadino Vinchesi – persone provenienti da diverse culture politiche stanno abbracciando gli ideali di Forza Italia, consentendo al partito di Sarzana una ricostruzione profonda. Grazie al gioco di squadra, alle tante adesioni e al lavoro del nostro Consigliere Comunale Sergiampietri, voglio costruire a Sarzana un Partito composto da persone serie e capaci, ciascuno con la sua professionalità chiedendo a loro un impegno nei dipartimenti tematici attraverso i quali fornire risposte concrete ai cittadini. Federica Sarteschi – conclude Vinchesi – grazie alla sua esperienza e professionalità darà sicuramente un contributo importante in un settore, quello dello sviluppo economico, strategico per la nostra città”.

Il Segretario Regionale dei Giovani di FI, Davide Longordo ha espresso parole di stima nei confronti di Renato Hoxha: “Sono certo che svolgerà questo incarico con passione ed impegno con lo scopo di dare nuovo slancio alle attività del movimento su tutto il territorio, promuovendo in ogni sede la nostra attività. Il rilancio e l’affermazione di Forza Italia e dei nostri valori richiedono, oggi più che mai, la preziosa collaborazione di tutti i componendi del movimento giovanile, a partire da chi, come Te, è stato individuato per ricoprire un importante ruolo di responsabilità”.

L’articolo Nuove nomine in Forza Italia Sarzana proviene da Città della Spezia.

