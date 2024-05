Recco: voto assistito, rilascio dei certificati presso l’ex ospedale

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

In seguito alla richiesta del sindaco Carlo Gandolfo, l’ASL 3 ha annunciato la disponibilità di personale medico incaricato di effettuare visite mediche per il rilascio di certificati necessari per il voto assistito. Il sindaco Gandolfo aveva richiesto all’Azienda sanitaria la disponibiltà di una giornata di visite medico-legali, per l’accertamento delle infermità degli elettori fisicamente impediti del Golfo Paradiso per garantire loro l’esercizio del diritto di voto tramite un accompagnatore. Presso l’ospedale di Recco il giorno giovedì 9 maggio dalle ore 8 alle 13 il medico legale, dott.ssa Francesca Fossati, visiterà gli elettori per il rilascio delle certificazioni.

“Ringrazio il dottor Pasquale Greco, direttore del distretto sanitario n. 13, per aver permesso questo servizio soprattutto in favore dei nostri cittadini anziani, evitando loro estenuanti viaggi verso Genova per ottenere il certificato gratuito che attesti questa condizione. Ricordo che il certificato dovrà essere presentato al presidente di seggio il giorno delle votazioni” dichiara il sindaco Carlo Gandolfo.

» leggi tutto su www.levantenews.it