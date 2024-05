Savona dice addio al Letimbro: a dicembre l’ultimo numero dopo 132 anni di storia

Savona. “Se l’attacco di una notizia è fondamentale, allora non giriamoci intorno: dopo 132 anni di storia, al termine del 2024, Il Letimbro cesserà di vivere, perlomeno nella forma cartacea con cui si è sempre presentato ai lettori”. Inizia così l’editoriale uscito oggi, venerdì 3 maggio, sul nuovo numero del mensile della Diocesi di Savona-Noli, che annuncia ai lettori il termine delle pubblicazioni del longevo giornale savonese. “Piange il cuore nel dirlo ma è così – prosegue il testo – Il numero di dicembre sarà l’ultimo capitolo di una vicenda giornalistica iniziata nel 1892“.

“Ci è sembrato opportuno comunicarlo ora non solo perché alcune voci hanno iniziato a diffondersi, ed è doveroso fare chiarezza, ma principalmente per l’affetto che proviamo per voi che ci leggete e seguite con passione, tanto più se fedeli abbonati – continua l’articolo – La decisione non è stata presa a cuor leggero ma è maturata a seguito di confronti nei principali organismi diocesani, tra cui il Collegio dei consultori, il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale. Anche nel recente Sinodo se n’è parlato e, al paragrafo 137, l’assemblea ha così deliberato: ‘La Diocesi curi, nei limiti del possibile, la prosecuzione delle attività editoriali del ‘Letimbro’, ripensandone eventualmente la modalità cartacea o la periodicità’. Una dichiarazione prudente, che lascia ampio margine di possibilità ma non esclude la cessazione del giornale cartaceo. E quest’ultima è stata la scelta che ha prevalso”.

