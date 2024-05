Dall’ufficio stampa di Edizione Astragalo

Val di Vara Book Festival, in programma dal 26 al 28 luglio 2024 nello splendido borgo medievale di Varese Ligure (SP), è stato selezionato tra i festival letterari di rilievo del panorama italiano da parte del Salone del Libro di Torino e avrà per questo la possibilità di promuoversi nel corso della prossima edizione del Salone, in programma a Torino dal 9 al 13 maggio.

