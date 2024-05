Al Picco goleade, ma a Cosenza lo Spezia non ha mai vinto in B

Sono cinque i precedenti tra Spezia e Cosenza in Serie B, tutti disputati negli ultimi anni. Due le vittorie della squadra bianca, con due pareggi e un successo dei calabresi, conquistato proprio tra le mura amiche del Marulla nell’aprile del 2019. In Calabria lo Spezia fa fatica e in Serie B nella storia non ha mai vinto: oltre al ko per 1-0 appena citato, lo Spezia non era riuscito ad andare oltre l’1-1 finale anche nel novembre del 2019, nel campionato che si concluderà con la promozione in Serie A. Antonino Ragusa salvò la squadra di Vincenzo Italiano dal ko, dopo il vantaggio iniziale di Riviere e le squadre si spartirono un punto.

Molto diverso, invece, il trend al Picco. Prima del pareggio per 1-1 della sfida di andata dell’attuale campionato, in casa lo Spezia aveva solo inflitto goleade al povero Cosenza. Un netto 4-0 nel dicembre 2018 con le reti di Augello, Bartolomei, Okereke e sigillo finale su rigore di Ricci e un altrettanto netto 5-1 nel luglio 2020, a poche settimane dalla promozione in A, firmato da Galabinov, Gyasi, Nzola e una doppietta di Mastinu contro la squadra dell’allora tecnico Occhiuzzi e dell’ex Bruccini, peraltro autore del gol della bandiera. Ma a Cosenza è sempre stata tutta un’altra storia e per salvarsi ora la squadra di D’Angelo deve andare anche contro il passato, cercando di ottenere i primi tre punti al Marulla che potrebbero valere la permanenza in categoria.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com