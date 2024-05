Bolkestein, +Europa replica al sindaco Canepa: “Borghetto e altri Comuni sotto la soglia minima di spiagge libere”

Liguria. “Premesso che non sono e non sono mai stato contro i balneari, alla luce dell’ultima sentenza, direi tombale, del Consiglio di Stato (sentenza n. 3940/2024 “Comune di Rapallo”) che conferma l’immediata obbligatorietà della messa a gara delle concessioni demaniali marittime (direttiva Bolkestein), è curioso che si erga a paladino dell’equazione “manca una legge = problema di ordine pubblico” il sindaco di Borghetto Santo Spirito, Comune che detiene il primato in negativo delle spiagge libere/libere attrezzate, il 14%, abbondantemente sotto la soglia di legge (L.R. 28/4/1999 n. 13) che impone almeno il 40% del litorale balneabile, quindi, delle spiagge effettivamente fruibili”.

Parole che arrivano dal coordinatore regionale di +Europa, Mauro Gradi, che risponde alla presa di posizione del primo cittadino di Borghetto Giancarlo Canepa in merito alla situazione dei balneari e della gestione delle spiagge.

