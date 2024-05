Nell’ambito delle iniziative legate alla manifestazione “La Spezia outdoor 2024” il Cai, sezione della Spezia, propone una escursione gratuita nel pomeriggio di domani (domenica) in collaborazione con l’associazione dei Sentieri degli Oli e con Confartigianato.

L’appuntamento è davanti allo stadio Montagna alle 14.30 (lato v.le Fieschi) per procedere a piedi verso Fabiano ed imboccare il sentiero 527 in direzione di Coregna. Breve tappa presso l’Agriturismo “Terrazza del Golfo” dove oltre al magnifico panorama verranno illustrati particolari riguardo alla produzione dell’olio.

Ai partecipanti Confartigianato omaggerà uno zainetto contenente le mappe della Spezia e di Sarzana oltre ad un brick di acqua.

Naturalmente obbligatorio abbigliamento adeguato in particolare le calzature.

Il dislivello è di 250 m la difficoltà T ed il tempo di percorrenza stimato in 2.50 h.

Per info e prenotazioni contattare gli accompagnatori Carlo Mazza, Roberto Fai e Valeria Federici al cell. 3248141160.

L’articolo Cai, escursione in direzione Coregna per “La Spezia Outdoor” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com