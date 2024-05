Deserta la gara per la gestione del bar agli ex macelli

E’ andata deserta la gara, indetta lo scorso gennaio, per l’affidamento in concessione della gestione della struttura a uso bar e dell’area esterna situate all’interno dell’ex civico macello, agli Stagnoni. Sul tavolo c’era la concessione per 6 anni con possibilità di rinnovo non tacito per uguale periodo; canone annuo di concessione a base di gara fissato a 6.570 euro, con affidamento a chi avrebbe offerto il canone più alto. Ma, come detto, nessuno si è fatto avanti e l’ente non ha potuto far altro che dichiarare deserta la procedura.

