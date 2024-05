Elezioni 8-9 giugno, in Liguria al voto anche 125 comuni: ecco chi eleggerà il nuovo sindaco

Genova. Non solo europee: sabato 8 e domenica 9 giugno in Liguria si vota anche per l’elezione dei sindaci di 125 comuni, tre dei quali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e dunque con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno (il ballottaggio è fissato per il 23 e 24 giugno). Si tratta di Albenga, Rapallo e Sanremo.

Le elezioni amministrative 2024 si terranno dunque in concomitanza con le elezioni europee, e in tutta Italia saranno 3.701 i comuni chiamati alle urne nel secondo fine settimana di giugno, per un totale di quasi 17 milioni di votanti. Seggi aperti quindi il sabato (dalle 15 alle 23) e la domenica (dalle 7 alle 23) per consentire il maggior afflusso di persone possibile.

» leggi tutto su www.genova24.it