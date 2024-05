Female flag football, le Piratesse all’arrembaggio

Albisola Superiore. Le dirette discendenti di Anne Bonny e Mary Read, veri terrori dei mari di secoli fa, le Pirates Female, scenderanno in campo questa domenica nel secondo bowl stagionale 3F (female flag football), in quel di Torino al Centro sportivo Robilant, home dei Minotauri.

Le piratesse liguri forti di un perentorio 3-0 (3 vittorie e 0 sconfitte) ottenuto nel bowl del 24 marzo ad Asti (home of Arciere), giocato e vinto con concentrazione a molto atletismo, cercano conferme e continuità di risultato, per conquistare una posizione di ranking alta, in vista delle prossime finali nazionali di Grosseto, che si terranno dal 7 al 9 giugno nell’ormai rinomato impianto della “Principina”.

