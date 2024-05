In centro storico apre il “Pop-Up Market”, il mercato degli artigiani creativi

Genova. Ha aperto le porte sabato in vico San Luca, nel cuore del centro storico, il “Pop-Up Market”, un nuovo mercato di prodotti locali, artigianali e di alta qualità offerti da una varietà di venditori e creativi che si inserisce nell’ambito del progetto Fair to Share.

L’iniziativa fa parte del progetto europeo HUB-IN – Hubs of Innovation and Entrepreneurship for the Transformation of Historic Urban Areas, finanziato dal programma Horizon 2020 di cui il Comune di Genova è partner e che rientra nel Piano Integrato Caruggi.

