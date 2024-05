La chiusura del “Letimbro”

Ci si augura che il mondo culturale della nostra Città reagisca alla notizia della chiusura della storica testata della Curia Savonese, “Il Letimbro”, dopo 123 anni di pubblicazione.

Preso atto del mutare dei tempi e dell’avanzare dell’innovazione tecnologica non si può non segnalare questo fatto come un elemento di ulteriore sottrazione all’identità cittadina e al suo dibattito culturale: tanto più in un momento in cui l’amministrazione comunale progressista – costituzionale sta lavorando per far rialzare la testa a Savona candidandola a capitale della Cultura per cercare di dimenticare la “Città silente” del declino creato dal vuoto della chiusura dell’industria.

