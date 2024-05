Maissana: 45enne decide di morire, lascia 4 bimbi in tenera età

La popolazione di Maissana, primo Comune della Val di Vara confinante con Castiglione Chiavarese, è sconcertata e sconvolta. In frazione Cembrana un commerciante di 45 anni ha deciso di porre fine alla sua giovane vita. Un gesto estremo nonostante l’affetto della moglie e dei quattro bambini che ora si chiedono quando torna papà. Della notizia ufficialmente si sa poco. Se non che, trovata la salma, non vi era più la possibilità di rianimare quel corpo. Non è dato sapere se l’uomo R.D.V.abbia lasciato scritto i motivi della sua decisione e come essa è maturata. Certamente i carabinieri hanno ascoltato la moglie e le persone a lui vicine. Un particolare agghiacciante: mesi fa si era ucciso un suo cugino che lavorava a Sestri Levante.

