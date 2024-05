Multedo eliminato dal Savona. Bazzigalupi: “Gioco mediatico che ha influenzato l’arbitro”

Grande rammarico per mister Alex Bazzigalupi. Il suo Multedo è stato il primo antagonista dell’Albisole, poi laureatasi campione, e ha chiuso secondo guadagnando l’accesso diretto alla finalissima playoff. Oggi, però, i granata hanno ceduto 1 a 0 e sarà il Savona ad andare ai playoff regionali. Tra i motivi di rammarico, il rigore fallito sul risultato di 0 a 0, ma i granata lamentano la mancata concessione di un paio di altri rigori.

Mister Alex Bazzigalupi si complimenta con gli Striscioni per il risultato conseguito. “Una partita bloccata – esordisce – dove nessuno ha prevalso. Non abbiamo espresso il nostro solito gioco. Siamo stati contratti. Siamo una squadra giovane. Con gli episodi sfavorevoli a un quarto d’ora dalla fine risulta difficile recuperare. Non abbiamo mai pensato a farci andare bene il pareggio, avremmo voluto vincere per i nostri tifosi. Sono stati strepitosi”.

