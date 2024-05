Da Comunicazione Rari Nantes

Oggi pomeriggio alla Sciorba per i nostri esordienti b, gare in vasca da 50, per il Terzo Trofeo Gabbiano, magistralmente organizzato dai padroni di casa del Genova Nuoto, come antipasto del Trofeo Agosti, Coppa Wolf che andranno in scena domani, 5 maggio 2024.

