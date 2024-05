Pietra Ligure. Finisce con una sconfitta in semifinale playoff la straordinaria stagione del Pietra Ligure. Il KO contro la Cairese non può certo cancellare un percorso che il mister Matteo Cocco ha definito “incredibile”. Orgoglio e gratitudine i sentimenti del tecnico biancoceleste al termine del match, consapevole che questa squadra ha messo le basi per un futuro luminoso.

» leggi tutto su www.ivg.it