Mancano pochi giorni alla prima edizione di “DePortibus – Il festival dei porti che collegano il mondo”, in programma alla Spezia da venerdì 10 a domenica 12 maggio 2024. Il festival, ideato da RES Comunicazione, è organizzato da Italian Blue Growth (IBG) e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale (ADSP), con il patrocinio e il sostegno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il patrocinio e il supporto di RAM, Comune della Spezia, Regione Liguria, Fondazione Carispezia, Marina Militare.

Protagonista della tre giorni, il porto, in tutte le sue accezioni, a cominciare dal porto della Spezia. Il fitto calendario di appuntamenti animerà la città da mattina a sera offrendo occasioni di intrattenimento a tema mare, viaggio, scoperta e rotte europee, ma anche ambiente, sostenibilità, smart city, cyber security, shipping ecc. Il programma di incontri si snoda tra summit tecnici, spettacoli e concerti, incontri con gli autori, vele e regate, cinema, arte, scienza, laboratori per bambini e ragazzi, proiezione di film.

“DePortibus” si svolgerà in diversi luoghi della città, dal Teatro Civico al Castello San Giorgio, dalla Mediateca Regionale al Dialma Riuggiero e alla Fondazione Carispezia, dall’Auditorium dell’Autorità Portuale al Cruise Terminal, fino al Molo Italia, Passeggiata Morin, PIN, Porto Mirabello, Museo Navale e Arsenale Militare.

Programma completo con possibilità di prenotarsi agli eventi su www.deportibus.it e in sui canali social di DePortibus (FB – IG – Linkedin).

L’articolo Tre intensi giorni di appuntamenti dedicati al porto nelle sue varie declinazioni proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com