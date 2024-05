Vela/ Regate di Primavera a Portofino; presente anche Toti

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

“Giornate come questa sono una soddisfazione, non solo per i tanti appassionati di vela che in questi giorni stanno partecipando a quella che è ormai diventata una grande “classica” a livello italiano, ma anche per i tanti turisti che hanno scelto Portofino per il loro weekend e che possono quindi osservare il borgo nella veste di centro della vela e dello sport. Un assaggio di primavera che ci fa presagire una stagione turistica estiva di grandi numeri, sulla costa e non solo: Genova è ormai una meta consolidata come città d’arte che continua ad aumentare nel numero di presenze e le iniziative previste per l’estate su entrambe le Riviere non si contano, con ricadute economiche e occupazionale di rilievo per tutto il territorio. Il turismo è una vera e propria industria, che non va assolutamente sottovalutata e che non deve essere considerata con sufficienza, perché le risorse derivate da questo settore vengono poi reinvestite sul territorio”. Così il presidente della Regione Liguria, oggi a Portofino in occasione delle Regate di Primavera; presenti in giornata anche gli assessori regionali allo Sport e al Turismo.

