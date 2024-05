Abbandonato legato davanti al canile: cane malato ricoverato d’urgenza in clinica

Genova. Brutta sorpresa questa mattina per i volontari del canile di Monte Contessa, a Genova, che all’apertura hanno trovato legato vicino al cancello secondario un cane anziano e molto malato, abbandonato dai suoi “padroni”.

“Durante la notte hanno abbandonato un cane dal cancello secondario del canile, un cane malato, con un apparente prolasso rettale presente da chissà quanto e che stiamo mandando con urgenza in clinica – hanno scritto i volontari su Facebook – Non riusciamo a capire come sia possibile liberarsi così del proprio compagno di vita, oltretutto malato”.

