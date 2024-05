Calcio, San Francesco Loano da “doblete”: vinto anche il titolo regionale

Loano. Si devono attendere i calci di rigore per scoprire il vincitore della finale, dopo 90 minuti di fuoco e i tempi supplementari la sfida ai penalty tra San Francesco Loano e Bogliasco recita come risultato vittoria per i rossoblù: la San Francesco vince il titolo regionale. Il risultato al termine dei tempi regolamentari è di 1-1 grazie alla risposta ad Alesso di Totaro sul finale, che permette ai loanesi di prolungare l’incontro.

Dopo la vittoria del campionato e la conseguente promozione in Eccellenza, arriva una nuova gioia per i loanesi che continuano a rendere quest’annata sempre più unica. In 30 incontri disputati i rossoblù hanno conquistato 70 punti, frutto di 21 vittorie, 7 pareggi e due sole sconfitte, l’ultima di queste contro il Finale alla trentesima di campionato. Di fronte oggi una squadra autrice anch’essa di un ottimo campionato, concluso in testa a +2 sul Molassana Boero. 17 vittorie per i biancorossi, 5 pareggi e 8 sconfitte per un totale di 56 punti.

» leggi tutto su www.ivg.it