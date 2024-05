Le pagelle: la magia di Elia non basta, troppe le occasioni sprecate in avanti

Zoet 6 – Non può nulla sulle due magie di Tutino e per il resto copre bene la porta sugli attacchi del Cosenza, che nella ripresa si fanno sempre meno pericolose.

Mateju 5,5 – Non sta benissimo e si vede sin dall’inizio. Dalla sua corsia il Cosenza sfonda in un paio di circostanze, specie all’inizio del match, poi piano piano prende le misure. Senza il doppio aiuto di Elia fatica, con Verde che rientra meno. Esce all’intervallo. (Dal 46’ Vignali 6,5 – Dopo il colpo di testa che era valso la Serie A aveva trovato anche il gol della certezza della Serie B, ma questa volta il VAR non è stato amico. Entra bene in campo e ha un’occasione enorme per segnare, ma Micai è un muro di gomma e respinge anche quella. Sarebbe stato un sogno troppo bello).

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com