Lettere/ Chiavari: depuratore ed elezioni

Da Antonino Di Bella (Crediamo che il depuratore in colmata non piaccia a nessuno, specialmente a chi immagina un futuro turistico per la città. Probabilmente lo stesso depuratore di Preli dovrà in futuro rispettare nuove regole e richiedere maggiori spazi. I lavori per il depuratore non vengono pagati dal Comune di Chiavari, ma da quelli dell’Ato, da Arenzano a Moneglia, Genovesato compreso. L’area scelta per il depuratore deve osservare almeno 100 metri tra il camino e gli edifici più vicini. Si continua a dire che il camino puzza; gli impianti di Recco, Santa Margherita e Rapallo dimostrano il contrario. Le tecnologie fanno passi da gigante e bisognerebbe proprio sfruttare i progressi in questo settore per chiedere di adeguare la normativa ed eliminare o ridurre lo distanza dei cento metri; forse si troverebbe un’area più adeguata. Inutile pestare i piedi senza indicare alterative percorribili. (m.m.)

Ci avviciniamo alle elezioni di giugno e come tutti gli italiani anche noi chiavaresi avremo il dubbio per chi votare e farci (bene?) rappresentare in Europa. Ma nonostante non si voti (purtroppo direbbe qualcuno) anche per il rinnovo dell’amministrazione comunale, noi abitanti della “città dei portici” ci sentiamo lo stesso in campagna elettorale.

